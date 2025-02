Il presidente Anci: noi con i più fragili, i sacrifici pesano

"Il problema di questo provvedimento è che si aggiunge ai tagli già previsti dalla legge di bilancio per il 2024, ai vincoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altro, in una fase nella quale i Comuni hanno, come Anci ha con forza ribadito, la loro principale difficoltà proprio sulla parte corrente dei bilanci". Per presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, il combinato tra questa norma e quelle di riduzione, tra il 20 e il 30% di vari fondi per investimenti, determina, per i prossimi anni, la sostituzione di risorse fino a oggi previste di provenienza statale con risorse da trovare in casa, sottraendole a bilanci già magri.

"Il sistema non corrisponde al dettato costituzionale. Tutte le funzioni amministrative sono in capo ai comuni. E per questo la Costituzione prevede autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria. Sono del tutto consapevole del quadro complessivo della Finanza pubblica, ma occorre provare a riposizionare il modo in cui guardiamo alle nostre cose".

Negli ultimi anni l’incidenza della spesa dei comuni è scesa dall’8% al 6,5% del totale statale.

"Abbiamo cercato di contenere i danni. La domanda che mi faccio è se le risposte che il sistema dei comuni garantisce al Paese, al sistema della comunità e della famiglia vale solo il 6,5 della spesa pubblica o è più rilevante del contributo che riceviamo. Forse è venuto il tempo per ridefinire i rapporti istituzionali in questo Paese. È un tema tutto politico".

Il momento potrebbe essere opportuno anche in base all’agenda istituzionale.

"Ci sono la delega fiscale, il Pnrr entro il 2026, dobbiamo fare la riforma della fiscalità locale in cui rientrano comuni, regioni, province e città metropolitane. Penso che dovremo avere la forza di porre un tema importante alla politica".Ro.Can.