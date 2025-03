Il premio “Una Grande Vita“ e il summit sulla longevità sana

Secondo i dati del Comune "gli ultracentenari a Milano sono 751, di cui 648 donne ma il più anziano, che ha 116 anni, è un uomo. Coloro che hanno 100 anni sono 264, dei quali solo 38 uomini. Dal 2000 la popolazione milanese è aumentata del 5,3 per cento e ora ci sono un milione 470 mila residenti. Gli over 75 sono aumentati del 35 per cento e, sul totale, rappresentano il 13 per cento della popolazione". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto alla consegna dei premi “Una Grande Vita” (nella foto), ieri a Palazzo Marino, nell’ambito della seconda edizione del Milan Longevity Summit, ciclo di incontri aperti a tutti, che dal 21 al 29 marzo riunirà nel capoluogo lombardo i più grandi esperti mondiali per parlare di longevità sana e accessibile a tutti.