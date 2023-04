"Il Pianeta non guarda chi produce C02 ma quante Le low cost responsabili del 70% dell’impatto"

MILANO

"Se guardiamo l’impatto pro-capite, il ’peso’ dei jet privati è molto alto, ma sull’ambiente l’effetto è microscopico rispetto a quanto prodotto per esempio dalle low cost, che prendiamo tutti e che sono responsabili del 70% dell’impatto dell’aviazione. E il Pianeta non guarda chi sta inquinando". L’analisi di Ugo Arrigo, docente dell’università di Milano-Bicocca, esperto di trasporti aerei e consigliere di amministrazione di ITA.

"Nel 2021, l’impatto sulle emissioni di Co2 del comparto dell’aviazione è stato del 2%, in questo i jet privati hanno pesato per lo 0,04%", spiega Arrigo. I trasporti, insieme, incidono per il 13%. "Suona classista, ma è l’alto prezzo del volo ad oggi la maggiore protezione dell’ambiente e, per fortuna potremmo dire anche se è un paradosso, i jet privati sono ancora per pochi". Pochi, che però sono aumentati rispetto al pre-covid. Nel 2021 le statistiche aeree di Eurocontrol stimavano un +27% per la sola business aviation (quando i voli di linea erano ancora al di sotto del 30% rispetto ai livelli del 2019) e Linate cominciava a imporsi come hub italiano per i jet privati, oggi detiene il primato. I jet privati decollati da scali italiani sono aumentati del 61% nel 2022, passando da 34.500 voli nel 2021 a 55.624 nel 2022. Negli ultimi cinque anni il traffico di lusso è raddoppiato. E le previsioni del settore - a livello globale - parlano di oltre settemila nuovi jet in arrivo.

"I bassissimi costi per fare spostamenti per brevi periodi sono però un incentivo a farne di più - continua il professore Arrigo -, anche quando lo stesso itinerario in treno sarebbe più competitivo. E non si ripulisce l’ambiente con le donazioni di qualche euro, che vengono chieste dalle compagnie quando si compra il biglietto. Se vogliamo fare la nostra parte per l’ambiente quindi meglio optare per un viaggio, per restare più tempo, che due viaggi per poco".

Si.Ba.