Il passaporto si può chiedere anche in Posta

Prende il via negli uffici postali di Milano e provincia il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti. Grazie alla convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chi risiede o è domiciliato a Milano può prenotare un appuntamento in Posta e presentare direttamente allo sportello la documentazione per il passaporto. Una novità presentata ieri nella storica sede di Cordusio.

Ora, in questa prima fase, le sedi postali abilitate al servizio sono 12: quelle di via Cordusio 4, via Gozzoli 51, viale Sabotino 21, piazzale Nigra, via Ripamonti 167, via Marcona, largo Corsia dei Servi, via della Moscova 30, via Raffello Sanzio 32, via Ortica 19, via Medeghino 16 e via Lomazzo 25. In parallelo, il servizio è disponibile anche in 88 uffici postali nei comuni dell’hinterland con meno di 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis.

Previa prenotazione online, basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.