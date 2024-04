Il padre di Ilaria Salis al presidio di solidarietà organizzato da Anpi e Comitato per la pace

Un presidio a sostegno di Ilaria Salis, "antifascista italiana ingiustamente detenuta da oltre un anno nelle carceri ungheresi e incatenata come un animale durante le udienze del processo a suo carico". All’iniziativa dell’Anpi e del Comitato per la pace, in programma oggi dalle 9.30 alle 12 in piazza Risorgimento a Melegnano, parteciperà anche Roberto Salis, padre di Ilaria, il cui arrivo è previsto alle 11.30. La 39enne brianzola è accusata di aver aggredito due neonazisti, causando loro ferite guaribili in 7 giorni, nel febbraio 2023 a Budapest durante il raduno di estrema destra “Giorno dell’onore“, e rischia fino a 24 anni di carcere.