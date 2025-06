Il Municipio 8 rimuove 24 panchine. Degrado e bivacchi dietro le siepi

e Marianna Vazzana

Di solito i cittadini chiedono di aggiungere panchine nelle aree verdi per potersi godere meglio il sole e stare all’aria aperta più comodamente. A Milano, però, capita anche il contrario. Nel titolo di una delibera di Giunta del Municipio 8, infatti, si legge: "Rimozione di 24 panchine posizionate in via Uruguay (22 panchine) e in via Quarenghi/Uruguay (2)". Si tratta di panchine rotte e da sostituire? Macché. I cittadini chiedono di eliminare quelle sedute per evitare il caos e gli schiamazzi notturni. L’atto del “parlamentino“, infatti, spiega che "giungono sempre più frequentemente segnalazioni di utilizzo improprio delle panchine poste nelle località 8.042 e 8.386 (via Uruguay e via Quarenghi/Uruguay). Le panchine vengono utilizzate nelle ore notturne da persone poco rispettose della quiete pubblica provocando nei cittadini, residenti nell’area, disagio, lasciando, inoltre, lo spazio in un grave stato di degrado che richiede continue segnalazioni ad Amsa".

Utilizzo "improprio" delle panchine. L’atto del Municipio 8 non aggiunge molto altro ma è facile immaginare cosa accade nelle ore notturne – e non solo – in quelle panchine, che sono parzialmente nascoste dalla presenza di alcune aiuole. Un luogo ideale, lontano da occhi indiscreti, per dormire o per altri tipi di attività non sempre lecite. Risultato: meglio rimuovere quelle sedute piuttosto che chiedere controlli per evitare che esse siano usate in quel modo improprio e possano essere lasciate a disposizione dei cittadini che vogliono semplicemente sedersi all’aria aperta in tutta tranquillità. Oltretutto – nota la delibera – "le stesse panchine risultano anche molto ammalorate sia per l’uso inappropriato, sia per l’esposizione alle varie situazioni metereologiche".

La situazione è stata anche immortalata dagli abitanti, che al mattino hanno fotografato le sedute piene di immondizia – bottiglie di birra svuotate e cartacce –, segni delle permanenze notturne, ma anche sacchi dietro gli alberi e coperte appoggiate agli schienali. E i bivacchi sono a ogni ora del giorno. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e svolto sopralluoghi – fa sapere la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi – e, siccome il numero di panchine presenti è sproporzionato rispetto all’utilizzo, abbiamo chiesto di rimuovere quelle nei punti più problematici. Non spariranno tutte. L’obiettivo è riqualificare quel tratto e renderlo un luogo piacevole per tutti. E questo può succedere se non viene utilizzato in modo improprio".

Non solo: "È previsto un intervento sulla siepe, che funge da barriera anche alla vista, creando dei punti nascosti".