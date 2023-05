"Il momento più bello dello spettacolo è quando ridiamo insieme al pubblico"

Dopo la rappresentazione alcuni alunni della 2Bi hanno parlatocon tutti gli attori coinvolti nel progetto: Joséphine Thiocone, Sacha Cristante, Jeremy Berthoud, Victoria Mackay e Julia Marini.

Come ti è venuta la passione per la recitazione?

" E’una passione coltivata sin da bambina e poi divenuta realtà grazie a tanto impegno".

Qual è il clima in questa compagnia? Siete anche amici?

"In verità non è una compagnia ma è una produzione, cioè tre di noi hanno una propria compagnia teatrale ma lavorare con Erasmus Theatre è un grande piacere perché ci permette di lavorare in Italia".

Per quanto vi siete preparati per lo spettacolo?

" Ogni attore ha preso la parte di un personaggio del Piccolo Principe e in pochi giorni tutti insieme hanno realizzato questo spettacolo in francese . Tutto questo è stato realizzato per le scuole italiane"

Avete seguito i disegni originali del libro?

"Si, abbiamo seguito i disegni originari del libro, ma modificando leggermente quelli della volpe, del serpente e dell’ubriacone"

Com’è recitare per le scuole?

"E’ molto difficile perché i ragazzi sono un pubblico molto più vivace e esigente. Servono più immagini per capire un testo come questo che è molto lungo e per di più in francese".