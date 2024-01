Il mercato trasloca a piazza San Vittore

Il mercato contadino di Rho si sposta dal parcheggio di Villa Burba a piazza San Vittore, per tre sabati. Gestito dall’associazione "Prendiamoci cura" il mercato dei produttori a km zero si svolge il sabato mattina una volta al mese negli spazi del parcheggio di corso Europa all’angolo con via Cornaggia. A causa dei lavori in corso nell’ambito del "Progetto spugna" per evitare interferenze con il cantiere, il Comune di Rho ha individuato una collocazione temporanea alternativa in piazza San Vittore per oggi, sabato 10 febbraio e sabato 9 marzo. Il mercato contadino si svolgerà dalle ore 8.30 alle 12.30. Sarà vietato l’accesso a piazza San Vittore dalle ore 7 alle ore 14 da parte di tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti. Per informare della novità è stata allestita la segnaletica in piazza San Vittore. Ro.Ramp.