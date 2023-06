Il mercato solidale Basta con gli sprechi: da ora il cibo inveduto verrà recuperato

di Massimiliano Saggese

Il mercato diventa un ricircolo virtuoso. Comune, Amsa, Recup e Sandocalling insieme contro lo spreco alimentare. Il venerdì il cibo invenduto sarà recuperato e messo a disposizione di chi vorrà prenderlo. Ad eseguire la raccolta sono alcuni volontari che girando tra i banchi di via Gramsci rivolgono l’invito ai commercianti a donare frutta e verdura, altrimenti destinata a essere buttata via. Quanto raccolto, poi, viene disposto su una bancarella allestita nel parchetto tra via Gramsci e via Trento a disposizione di quanti vogliano approfittare dell’opportunità. Quanto avanzato, infine, sarà destinato alla Croce Rossa. Così il mercato di via Gramsci diventa un laboratorio di economia circolare. La novità si inserisce nell’ambito dell’efficientamento della raccolta differenziata nei mercati per i quali, di recente, sono state introdotte una serie di regole operative più stringenti affinché i rifiuti prodotti vengano differenziati e conferiti nel modo corretto. Oltre a un kit per la raccolta, i commercianti hanno ricevuto un vademecum con le principali indicazioni per separare i rifiuti: dalla gestione degli imballaggi alla separazione degli scarti. "Ridurre gli sprechi e spingere la differenziata - spiega il vicesindaco Carlo Barone - sono i principali obiettivi che intendiamo perseguire rinnovando il sistema di raccolta dei rifiuti nei mercati.

Per farlo chiediamo la collaborazione dei commercianti ai quali abbiamo illustrato le novità introdotte e fornito gli strumenti materiali e informativi per mettere in pratica le nuove regole. La collaborazione degli ambulanti sarà ancora più preziosa in via Gramsci, dove abbiamo fatto partire in via sperimentale il progetto di recupero degli scarti. Grazie al gioco di squadra - tra loro e i volontari delle associazioni coinvolte - possiamo trasformare i rifiuti in risorse. Contiamo di trasformare la sperimentazione in una buona pratica da estendere negli altri mercati cittadini fornendo un buon esempio".