Il maxi deposito di merce rubata da 400mila euro

Centinaia di vestiti, tra cui cappotti, abiti da sera e jeans, biancheria intima, un kimono, gonne e maglioni, oltre a sofisticate apparecchiature elettroniche per aziende per un valore di quasi 400mila euro. È la refurtiva ritrovata in un box di via Santa Rita da Cascia dagli agenti del commissariato Ticinese, che hanno fermato per ricettazione, d’intesa col pm Francesca Crupi, due ventiduenni romeni. I poliziotti guidati dal dirigente Alessandro Chiesa sono arrivati a quel deposito illecito di oggetti rubati dopo alcuni appostamenti e sono entrati in azione dopo aver visto arrivare la macchina coi due ragazzi a bordo. Interrogati, hanno detto di aver rubato la merce "nei giorni precedenti a bordo di un autotreno con targa straniera" mentre era "parcheggiato in una piazzola di sosta", ma non sono stati trovati riscontri alla loro versione.