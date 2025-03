Il manifesto del Parco Nord: "Celebriamo i primi 50 anni e prepariamo i prossimi"

"Quando siamo al parco, ci sentiamo dentro la vita". "Per noi è fonte di ispirazione e poesia". Iniziano così i racconti di associazioni, comitati e singoli cittadini, che hanno contribuito a realizzare un nuovo manifesto per celebrare il mezzo secolo del Parco Nord Milano. "Per questi 50 anni, ci siamo regalati un nuovo patto per il Parco. Un documento che racconta i valori in cui crediamo, l’amore per questo progetto e il significato profondo del nostro vivere il parco ogni giorno, da 50 anni e per i prossimi 50 e anche molto oltre", hanno spiegato il presidente Marzio Marzorati e il direttore Riccardo Gini. Una call che ha riunito nei locali di Oxy.gen, a Bresso, istituzioni e non solo, coinvolgendo le persone che hanno a cuore il polmone verde metropolitano in un processo di scrittura partecipata. "Ognuno ha messo nero su bianco le proprie riflessioni, visioni e speranze e adesso sta a noi raccogliere tutto questo patrimonio di idee per presentare, tra un mese, la prima bozza del nostro nuovo patto con la natura". È stato solo il primo degli eventi di #straordinarioquotidiano, il claim che è stato scelto per accompagnare le celebrazioni e le iniziative in questo anno.

"Avremmo potuto festeggiare questo traguardo come un momento eccezionale, da isolare rispetto alla nostra storia e da rendere unico. Abbiamo invece deciso di ricordare a tutte e tutti noi che ogni giorno di questi 50 anni è stato straordinario: basti pensare che abbiamo costruito uno spazio naturale che prima non esisteva. Lo abbiamo fatto grazie alla passione delle persone che hanno condiviso con noi questo progetto, alla natura che oggi è ospite di quest’area e a chi frequenta il parco ogni anno: quasi 3 milioni e mezzo di persone". Così, #straordinarioquotidiano è l’hashtag che dovrà essere usato anche dai fruitori sui social: "Sarà un modo bellissimo per rendere la nostra festa ancora più grande e partecipata".

Del resto, anche il patto per il parco nasce come iniziativa di scrittura partecipata. Oltre alla carta dei valori, nei post-it i partecipanti al laboratorio hanno scritto le prime proposte: un’aula verde per accogliere gli studenti del territorio con continuità per lezioni di biodiversità, la spinta a una fruizione anche serale con social walking e sleeping concert, l’incremento delle aree picnic, la realizzazione di un parco meditativo e l’aumento di zone riservate agli animali selvatici.