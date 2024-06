Il libro su Tallarita, una storia esemplare

Una storia che rimarca l’importanza di valori come la rettitudine, il senso civico e il rispetto. E così, sono sempre più numerose le scuole dove il libro di Valerio Esposti “Giuseppe Tallarita. Un sogno spezzato“ è stato adottato nell’ambito di specifici progetti di lettura, oppure è stato al centro d’incontri fra l’autore e gli studenti. La media Ada Negri di Lodi, il liceo Giuseppe Novello di Codogno e la media Paolo Sarpi di Settimo Milanese sono solo alcuni degli istituti dove il volume ha rappresentato uno spunto di approfondimento e riflessione.

Positivamente colpito per "tanta attenzione e sensibilità, nelle prossime settimane mi attiverò per dare seguito a questo percorso virtuoso intrapreso col mondo della scuola – annuncia Esposti –. Contatterò istituti scolastici anche in Sicilia, proponendo il progetto di lettura in classe. Sarebbe bello e soddisfacente se, per esempio, le scuole della provincia di Caltanissetta adottassero il libro: le vicende si sono svolte in quei luoghi". Giuseppe Tallarita era un mite pensionato siciliano ucciso dalla Stidda, nel 1990, per essersi opposto al passaggio abusivo di un gregge sui terreni di sua proprietà. Il libro racconta questa storia: la vicenda di un uomo semplice, che ha scelto di non piegarsi a un sopruso. Il volume, che ha già al suo attivo decine di presentazioni in svariate località, approderà domani (alle 17.30) alla biblioteca milanese Sormani. Oltre all’autore Valerio Esposti, sarà presente Rosy Tallarita (insieme nella foto), nipote della vittima, che abita a Peschiera Borromeo e all’epoca della barbara esecuzione del nonno aveva 10 anni. Il libro è in lizza nella sezione “biografia“ per il premio letterario nazionale “Giovanni Comisso 2024“. Venerdì ci sarà la selezione delle opere finaliste della 43esima edizione. Alessandra Zanardi