Il Gubrià verso l’annessione al Parco Nord Milano

L’ampliamento del Parco Nord Milano è sempre più vicino. Giovedì 5 settembre si terrà infatti la conferenza programmatica per dare il via libera all’inclusione di alcune aree di Cinisello del Plis Grubrià. "Dopo anni di proficua collaborazione e dopo un’articolata riflessione, l’amministrazione cinisellese ha scelto di aggregare parte delle aree ora comprese nel parco Grubria al parco regionale Nord Milano, ritenendo oggi più che mai necessario sviluppare azioni di compensazione e qualificazione ambientale estese anche alla ridefinizione agricola e naturalistica delle aree, attraverso una forma di tutela ambientale “superiore”, più forte rispetto a quella propria del plis", spiega il Parco Nord, presieduto da Marzio Marzorati. Nei mesi scorsi era nato un movimento spontaneo, dal basso, di associazioni ambientaliste, che aveva presentato all’amministrazione una petizione. Le onlus chiedevano che il Gubria fosse accorpato col Parco Nord, per garantire un maggiore e più coerente livello di tutela al territorio. Una scelta poi condivisa anche dalla Giunta Ghilardi e da tutte le forze in consiglio comunale.

"Questo ampliamento ci porta a quasi mille ettari: il Gubrià ne porta in dote 150 - ha sottolineato Marzorati -. Questo percorso è stato portato avanti dal Comune con la società: non solo con le associazioni ambientaliste ma con tutti coloro che vedono il parco come bene comune e di sostentamento". Di fatto, il Comune di Cinisello Balsamo, che fa parte del Parco Nord Milano dalla sua fondazione, con questa operazione arriverà a un’estensione di circa 300 ettari all’interno del polmone verde metropolitano. Anche Cusano Milanino dovrebbe muoversi a breve per concretizzare lo stesso percorso. Un cambio di passo, dopo lo stop a sorpresa che era stato dato invece dall’ex Giunta Lesma, poco prima delle elezioni. La.La.