Il giardino comunale dedicato a don Giussani Testimonianze e riflessioni

NOVATE

Verrà inaugurato e dedicato - oggi alle 11 - il giardino di via Cervino e via Gran Sasso a monsignor Luigi Giussani, sacerdote ed educatore. Parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la comunità pastorale discepoli di Emmaus, la fraternità di Comunione e Liberazione, il centro culturale di via Madonnina e Casa Testori. Interverrà il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi. Al termine è previsto un aperitivo per gli ospiti. Alle 16 in piazza Pertini ci sarà la presentazione del libro "L’innominato. La notte, l’alba, l’abbraccio", con Adele Mirabelli, professoressa del Don Bosco Village School Milano e autrice della postfazione. Ci sarà poi la testimonianza di alcuni ragazzi, Marta, Irene e Marco, che hanno svolto il lavoro volontario all’ultimo Meeting. Durante l’evento, presenti alcuni ragazzi che coinvolgeranno i più piccoli con lavori e attività creative