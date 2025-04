Il futuro è un’alleanza con il gigante dell’Asia: l’India si è risvegliata

RiccardiIl mondo è stato così impressionato dalla stupefacente ascesa della Cina da quasi trascurare quella del suo “vicino“, l’India, che potrebbe, in un tempo non breve, rivaleggiare con il suo grande confinante. L’India è il Paese con quasi 1.500 miliardi di abitanti, il più popoloso del globo. A differenza, esclusa l’Africa, del preoccupante invecchiamento di Cina ed Europa, esiste un fervore demografico notevole con molti giovani dotati di intelligenza vivace e pronti al rimpiazzo. Dopo un secolo di dominazione, nel 1947, gli inglesi lasciano il sub continente indiano procedendo con la divisione tra India hindu e Pakistan musulmano, acerrimi nemici. L’inimicizia con la Cina è sotto traccia e, salvo qualche scaramuccia periferica, non è mai scoppiato un vero e proprio conflitto. Le relazioni tra i due Paesi sono tiepide e non ostili grazie all’Himalaya, la catena montuosa più alta del mondo, che li separa impedendo qualsiasi progetto di invasione. Torniamo all’India. È la terra dell’induismo, insieme di credi religiosi tra i più diffusi nel Pianeta e tra quelli con le origini più antiche. Questo culto sostiene che ogni forma di vita sia sacra. Non ha le stimmate violente musulmane, anche se pare lontana dal modo di pensare occidentale. Verso il quale c’è invece una maggiore laica vicinanza sul concetto di Stato democratico. Gli indiani hanno una forte propensione alla matematica che è alla base di ogni forma di digitalizzazione. Che porta all’Intelligenza Artificiale. Il mercato con i suoi 1,5 miliardi di abitanti è molto importante, come lo sono le importazioni dei prodotti indiani grazie anche alla propensione mercantile del Paese. L’Europa ed i suoi Stati membri devono prestare attenzione a questa grande potenza asiatica. Non solo per ragioni mercantilistiche o difensive, quanto per gettare le basi in una solida alleanza a tutto campo. Il futuro è dell’ampia regione asiatica.