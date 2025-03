Il fine vita spacca la destra in Lombardia. Fontana: rispettare sentenze e il dolore delle persone. FdI si smarca: fermiamoci Il governatore ha riferito in aula sul primo suicidio assistito in regione: "Serve una legge nazionale, nell’attesa una posizione comune tra Regioni". Ma per gli alleati meloniani "non esiste alcun diritto. Siamo andati oltre"