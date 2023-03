Il Comune vuole salvare il platano di piazza Buozzi

"Abbiamo deciso di rimandare di qualche giorno l’intervento sul grande platano di piazza Buozzi che da sempre proietta la sua ombra sul chiosco di Giannasi 1967 Milano Porta Romana. Prima di procedere con l’abbattimento, abbiamo ritenuto che fosse meglio eseguire un supplemento di indagini". Parole dell’assessora comunale al Verde Elena Grandi nel suo profilo Facebook, dopo l’annuncio del titolare della storica polleria, Dorando Giannasi, di una chiusura straordinaria oggi e domani della suo chiosco “in memoria’’ dell’albero ormai a fine vita.

Giannasi, Ambrogino d’oro, ha scritto anche "una lettera di addio al mio platano" che inizia con "ti ho visto per la prima volta nell’autunno del 1966" e si conclude con un sentito "mi mancherai". Ma non è ancora detta l’ultima parola per la pianta in condizioni critiche. Grandi, infatti, spiega che "il grande e bellissimo albero, secondo le due perizie svolte, una di un anno fa e l’altra di qualche settimana fa, ha certamente subito un forte aggravamento della sua salute e quindi della sua stabilità. Ma prima di fare scelte irreversibili vogliamo indagare se esistono alternative in grado di salvarlo e di metterlo in sicurezza. Non è detto che sarà così, ma ritengo importante non lasciare nulla di intentato".

L’assessora, inoltre, annuncia che oggi alle 18 si parlerà del futuro dell’albero nel corso della commissione Verde del Municipio 4, "insieme ai consiglieri, ai tecnici, ai garanti del verde e ai cittadini".

Massimiliano Mingoia