Il Comune sceglie. Kustermann per la Ca’ Granda

Per il Policlinico il Comune (che sceglie un consigliere su otto) ha deciso: con un decreto pubblicato lunedì in albo pretorio il sindaco ha nominato nel nuovo cda della Ca’ Granda la ginecologa Alessandra Kustermann. In pensione dal 2022 (l’incarico è a titolo gratuito), è stata la prima primaria donna della Mangiagalli e ha fondato il Soccorso violenza sessuale e domestica. "Sono onorata - dice lei, contattata dal Giorno -. Tengo molto al Policlinico, l’ospedale più antico di Milano, luogo di cura per i milanesi vissuto grazie alle loro donazioni. È un dovere nei confronti di chi ci ha preceduti che rimanga nel pubblico, per chi verrà dopo". Gi.An.

Gi. Bo.