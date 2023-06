Il Comune promuove cultura digitale

Ruben

Educare ad un uso responsabile degli strumenti digitali, affinché contribuiscano a

semplificare la vita e a facilitare l’esercizio dei diritti senza comportare rischi di alcun

tipo. È quanto si sono prefissi i corsi di educazione digitale attivati gratuitamente

dal Comune grazie alla collaborazione con Fastweb nell’ambito del progetto

“Divulgatori Digitali”, nato all’interno del “Patto per il lavoro di Milano”. Gli esiti, davvero lusinghieri, delle prime due edizioni, appena concluse, sono un buon viatico per il potenziamento dell’iniziativa, che si inserisce negli interventi che Palazzo Marino sta promuovendo da anni per far crescere la cultura digitale in città, colmando alcuni paralizzanti divari. Durante i corsi sono state trattate le basi dell’informatica utili alla vita quotidiana: navigare in modo sicuro in internet partendo da un uso consapevole e sicuro di

internet, per arrivare alla creazione e all’utilizzo di Spid, al riconoscimento di mail

fraudolente e Spam, fino al pagamento di bollette in modo sicuro con il cellulare.

In questa fase sperimentale del progetto sono due le classi, composte principalmente da over 60 e da cittadini e cittadine di origine straniera, che hanno frequentato 12 lezioni, erogate nei mesi di aprile e maggio grazie al contributo e all’impegno di 14 dipendenti di Fastweb nel ruolo di formatori e formatrici.

L’alfabetizzazione digitale è la stella polare di una strategia lungimirante e in grado

di favorire l’inclusività. Il progetto ‘Divulgatori Digitali’, rivolto a tutti i milanesi che vogliano superare le proprie difficoltà nell’utilizzo della rete e dei dispositivi elettronici (Pc, tablet, cellulari), è fra le iniziative avviate da Palazzo Marino per contrastare il digital divide, insieme a partner istituzionali e privati e in parallelo allo sviluppo dei servizi comunali accessibili online.

* Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica

di Milano