Il Comune chiede fondi per altre telcamere

Il Comune chiede un finanziamento al ministero dell’Interno da 250mila euro per nuove telecamere. A sostegno del progetto è stato firmato anche un Patto per la sicurezza urbana con il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. L’obiettivo è risolvere alcune situazioni di degrado urbano, spaccio, abbandono dei rifiuti, che caratterizzano in particolare la zona attorno a piazza Trento e Trieste e le vie del Rondò dove si trovano, tra l’altro, locali che restano aperti fino a tardi e la fermata della metropolitana. Tra le nuove zone da presidiare ci sono anche importanti istituti scolastici, servizi pubblici, come l’ospedale di viale Matteotti e lo Stadio Breda. Le immagini del nuovo sistema di videosorveglianza potranno essere visionate da remoto anche dalla centrale operativa dei carabinieri e non solo da quella del comando di polizia locale.