Il Comitato in Città metropolitana: fermiamo l’Accordo sullo stadio

"In audizione, visto l’isolamento del sindaco di San Donato e prendendo atto che AC Milan sta continuando a giocare al rialzo nella trattativa con Milano per rimanere a San Siro, agitando lo spauracchio dell’ipotesi San Donato, abbiamo avanzato la richiesta di congelamento dell’iter dell’Accordo di Programma voluto dall’Amministrazione Squeri". È quanto afferma Iris Balestri, tra i referenti del Comitato "no stadio a San Donato Milanese", dopo l’audizione dello stesso comitato, che l’altro giorno è intervenuto ad una seduta della terza Commissione della Città Metropolitana di Milano. In quell’occasione i rappresentanti dell’organismo hanno ribadito la loro contrarietà ad un impianto sportivo nell’area San Francesco. Un progetto ritenuto altamente impattante sul fronte ambientale e della qualità di vita. "Le istituzioni - sostiene Balestri - non possono prestarsi ai tira e molla di fondi privati americani e, fintanto che non sarà detta una parola definitiva su San Siro, riteniamo cosa sana e giusta non spendere più soldi, tempo e risorse pubbliche per fantasiosi progetti quali quello ipotizzato a San Donato". Ad audire il comitato c’erano, oltre ai consiglieri, al vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo, a tecnici e dirigenti, anche il presidente di Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben (contrario ai parcheggi nelle aree limitrofe al comparto San Francesco) e il presidente dell’assemblea dei sindaci del Parco Sud, Rino Pruiti. Le stesse preoccupazioni e i medesimi concetti ribaditi ora dal Comitato erano stati espressi lo scorso luglio, nel corso di un’analoga audizione in Regione Lombardia. A San Donato i "no stadio" avevano chiesto un referendum consultivo tra la popolazione, ma la proposta è stata rigettata.

A.Z.