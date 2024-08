Il Comando di polizia locale è sempre più in sofferenza: "I rinforzi attesi per ottobre"

Comando di polizia locale sempre più in sofferenza sul numero di agenti a disposizione, sottorganico rispetto a quello previsto. Una situazione ben nota all’Amministrazione che si è interessata alla questione tentando di recuperare gli agenti mancanti dai concorsi che si sono svolti in varie città della Martesana nel periodo di inizio estate. Il sindaco Fabio Colombo a inizio luglio auspicava di poter contare sulla operatività di tre nuovi agenti già nel periodo estivo per rinforzare l’organico del comando di via Dante. Nulla di tutto questo, la selezione dei nuovi agenti sarà il 27 agosto. Si dovrà dunque attendere i primi giorni di ottobre per l’arrivo dei rinforzi.

Le attività della polizia locale hanno visto un’evoluzione e importanti cambiamenti negli ultimi decenni. Gli agenti si sono adeguati a nuove competenze per stare al passo con i tempi in continua evoluzione, soprattutto nell’era digitale. Un tempo erano vigili urbani con compiti specifici sul controllo del traffico, oggi gli agenti di polizia locale sono chiamati a svolgere attività di controllo che riguardano antidegrado, sicurezza urbana, servizi di vigilanza in occasione di fiere e manifestazioni e accertamenti di polizia giudiziaria. Come organo di polizia stradale devono svolgere attività di prevenzione e di controllo, di rilievo e repressione e poi ancora controlli sui servizi di trasporto pubblico, accertamenti e verifiche anagrafiche, controlli sul rispetto delle norme in ambito commerciale, sul rispetto delle norme in ambito ambientale e delle delle norme in ambito edilizio.

A tutto questo si aggiungono poi l’attività per gli atti amministrativi e di back office.

Stefano Dati