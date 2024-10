Il cineteatro Pax festeggia settant’anni: "Presidio culturale fondamentale per la città"

Era il lontano 1954 quando il cineteatro Pax venne inaugurato a Cinisello Balsamo. Da allora migliaia di film, centinaia di spettacoli teatrali ed eventi culturali si sono alternati nella cornice dell’edificio posto al numero 4 del vicolo Fiume. Ieri sono iniziate le celebrazioni dello storico anniversario, che continueranno ancora oggi con un momento clou nel pomeriggio, quando l’amministtrazione consegnerà la benemerenza civica. Si inizia alle 11,30 con la santa messa che sarà celebrata proprio nella struttura del centro storico. Alle 13 ci sarà il pranzo aperto a tutti. Alle 15,30 sul palco del cineteatro saliranno sindaco e assessori, oltre agli altri premiati della Spiga d’oro, la massima onorificenza cittadina che sarà data anche al Pax. La festa non finisce qui. Alle 17,30 si svolgerà lo spettacolo “SandArt“ a cura della compagnia Le sabbie luminose. "Questi 70 anni vogliono essere molto di più di un compleanno - raccontano gestori e volontari del Pax -. Vogliono essere una conferma di una realtà viva che vuole radicarsi ancora per tanti anni nel suo territorio, affrontando con i suoi cittadini e anche tutti gli spettatori che vengono da fuori Cinisello, i prossimi anni a venire. Un impegno che non sarebbe possibile senza il supporto imprescindibile dei volontari". Tra mancanza di certificazioni e poi il lungo lockdown durante il Covid, il Pax nel passato recente aveva attraversato anni difficili.

A credere nella sua riapertura la parrocchia, il gruppo che oggi lo gestisce e la schiera di volontari, oltre all’amministrazione che ha dato supporto per queste ultime stagioni. "Quella del Pax è una lunga storia di promozione del cinema, del teatro, della musica e della danza a Cinisello Balsamo - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi nelle motivazione della Spiga d’oro, che sarà assegnata oggi pomeriggio -. Un punto di riferimento e protagonista della vita culturale cittadina, espressa anche attraverso la generosità e la dedizione dei suoi volontari". Nel cartellone del Pax trovano spazio spettacoli teatrali di tutti i generi, cinema d’autore e pellicole per bambini, spettacoli di danza, kermesse delle associazioni cittadini, ma anche rassegne d’arte e mostre temporanee. La.La.