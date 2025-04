Il Cem si lancia nelle pulizie di primavera

Pulizie di primavera per i monumenti e il bruco in piazza Gavazzi tirato a lucido per Pasqua, più il restyling dei ponticelli della Melghera e del Gaggiolo. Dopo le polemiche sulla città sporca e trascurata, giro di vite del Comune: a Cernusco entra nel vivo il nuovo contratto Cem. E l’opposizione ironizza: "Ci vorrebbero le elezioni ogni anno", dice Daniele Cassamagnaghi, capogruppo di Forza Italia. L’amministrazione tira dritto e ricorda le novità della nuova intesa con il gestore del servizio. Idropulitrice a caldo al lavoro normalmente e non più in via eccezionale su panchine e aree gioco "per evitare muschi e licheni". Una misura introdotta nelle aree ombreggiate. Oltre agli arredi in centro "sono stati sistemati anche il tappeto antitrauma di via Pietro da Cernusco, piazza Repubblica e il portico di via Caio Asinio". E nuovi interventi saranno portati a termine entro maggio. Anche ieri gli addetti Cem (nella foto) sono stati al lavoro tutto il giorno per liberare le strade dai rami spezzati dal vento che ha accompagnato i temporali delle ultime ore. Il contratto con l’azienda è stato rinnovato a dicembre a 9 anni dal primo, patto con Cernusco fino al 2035 per oltre 40 milioni di euro, poco più di 4 l’anno.

Il via libera era arrivato dopo le polemiche sulla qualità delle prestazioni sollevate da tempo dal consigliere di maggioranza Claudio Gargantini (Gruppo misto) sulla pulizia delle strade in concomitanza con l’ingresso a scuola dei ragazzi, che "respirano polveri sottili prima di entrare in classe", ha denunciato per mesi. Uno spunto "per migliorie e cambiamenti", che la Giunta ha inserito. Fra le novità, le minispazzatrici per le ciclabili, lance ad acqua per la pulizia delle aree di grande passaggio e presidi nei parchi anche nel fine settimana.

Bar.Cal.