Il castello è protagonista. Alla scoperta del maniero grazie alla realtà virtuale

In attesa di un restauro, le bellezze del castello di Melegnano si sveleranno ai visitatori attraverso la realtà virtuale, il metaverso, un docu-film e degli effetti tridimensionali. In questo modo si potrà capire come le sale del maniero che ancora necessitano di un recupero si mostreranno al pubblico, una volta eseguiti gli interventi di riqualificazione. Presentato ieri in castello, il progetto Straordinari restauri: percorsi digitali – Scenari futuri nella città del passato è nato dai suggerimenti degli studenti di architettura del Politecnico di Milano che, grazie ad un accordo col Comune, sono ormai di casa nell’antico fortino di Melegnano, diventato per loro un contesto di studio e sperimentazione. Il programma sarà realizzato da qui a un anno, con l’obiettivo di valorizzare l’edificio e aumentarne il numero di visitatori. Visori e schermi in 3 D sono solo alcuni degli strumenti che verranno usati per supportare il viaggio virtuale nella struttura. Una sorta di restauro predittivo, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, originale e pittoresca.

Il programma che permetterà di esplorare le stanze del fortino grazie alle nuove tecnologie è promosso da Assorestauri e Ancilab. Regione Lombardia lo finanzia con 168mila euro, su una spesa complessiva di 240mila euro, attraverso il bando Innovacultura.

Il Comune di Melegnano e il Politecnico completano la rosa dei soggetti coinvolti, "un insieme di enti che rappresentano un modello di sinergia virtuosa – ha commentato il sindaco di Melegnano Vito Bellomo -. Il progetto "Straordinari restauri" è solo una tappa di un più ampio percorso di rilancio del castello che contiamo di realizzare grazie a ulteriori bandi e contributi". "Per gli enti locali la priorità non deve essere solo quella di erogare servizi, ma anche quella di restituire alle future generazioni luoghi ricchi di storia e cultura", ha rimarcato l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, intervenuto alla presentazione di ieri. Presenti anche l’assessore di Melegnano Lorenzo Pontiggia, il docente del Politecnico Davide Del Curto, che coordina il progetto, e i rappresentanti di Ancilab e Assorestauro, Alessio Zanzottera e Andrea Grilletto.

L’iniziativa ha creato una certa aspettativa tra cittadini e associazioni locali, curiosi di testare le annunciate novità.