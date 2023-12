Il basket “fa canestro” nelle scuole: "Giovani, imparate a fare squadra"

Il Basket Team Paullo 2.0 porta lo sport all’interno delle scuole. È partito a ottobre, e si concluderà con la fine dell’anno scolastico, il progetto che porterà gli istruttori della società paullese, anche grazie allo sponsorizzazione della compagnia di trasporto Autoguidovie, ad erogare 600 ore di attività sportiva nei plessi di Paullo e Settala-Rodano. Il programma, che consiste in un avvicinamento al mondo del basket, coinvolge le scuole dell’infanzia e le primarie, per un totale di centinaia di giovani alunni, ai quali il programma viene somministrato sulla base dell’età e delle capacità di apprendimento. "In questo modo trasmettiamo alle nuove generazioni i valori dello sport, che insegna soprattutto a fare squadra, ossia a risolvere insieme i problemi", commenta il presidente della società sportiva, Simone Santambrogio. Il progetto punta infatti a coniugare l’attività fisica agli aspetti educativi.

Nato nel 2016 dalla sinergia tra alcuni genitori e i rappresentanti del mondo sportivo locale, il Basket Team Paullo conta oggi oltre 200 iscritti; i più piccoli hanno 3 anni. Col "progetto scuole", il gruppo è inoltre impegnato ad affiancare le istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di consolidare e ampliare l’offerta già erogata dai plessi attraverso le lezioni di educazione motoria. "L’unico modo per poter finanziare questi progetti, che costano al Basket Team diverse migliaia di euro, era quello di trovare degli sponsor - spiegano, oltre al presidente, Luca Cereda e Giuseppe Palmitessa, membri del consiglio direttivo della società -. Da qui ha origine la collaborazione con Autoguidovie, che per i prossimi due anni ci affiancherà, offrendo supporto anche in campo comunicativo e promozionale".

La compagnia del trasporto, dal canto suo, conferma la volontà di collaborare al progetto, "in una logica di valorizzazione del territorio e sostenibilità sociale", afferma la direttrice marketing di Autoguidovie, Silvia Granata. In accordo con i presidi e il personale degli istituti, il programma del Basket Team è oggi attivo in 4 scuole dell’infanzia e 5 scuole elementari. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, Autoguidovie è la maggiore azienda italiana, a capitale privato, del trasporto pubblico locale. I dipendenti sono 1.388, il giro d’affari consolidato ammonta a 158,7 milioni di euro. Attualmente l’azienda è presente, direttamente o tramite società controllate, in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Con una flotta di 1.265 autobus, gestisce un perimetro oltre 32 milioni di bus-chilometro.