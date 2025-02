"Sono qua per difendere l’onorabilità della mia famiglia. In 40 anni di carriera come avvocato e politico, non ho mai querelato alcun giornalista, perché ritengo sia una professione da esercitare in libertà". Lo ha detto Ignazio la Russa, presidente del Senato ieri in Tribunale per opporsi all’archiviazione della querela contro la trasmissione Report.

Nell’occasione ha difeso il figlio Leonardo Apache, accusato di stupro: "Credo nell’innocenza di mio figlio e mi affido alla magistratura".