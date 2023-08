I servizi cambiano sede Restyling del distretto: Cup e scelta dei medici spostati nell’ex caserma

di Alessandra Zanardi

Una nuova sede per i servizi socio-sanitari del territorio. L’attuale distretto di via Cavour, in capo all’Asst Melegnano Martesana, sarà a breve interessato da un intervento di ristrutturazione destinato a trasformarlo, con fondi Pnrr, in un Casa di comunità. In vista della necessità di trasferire temporaneamente in altra sede i servizi che oggi vi sono ospitati, il Comune di San Giuliano ha deciso di concedere all’Asst, per tre anni, l’uso gratuito dei locali a pianterreno dell’ex caserma di via Marconivia Trieste, un immobile che un tempo apparteneva a Genia e che dal 2020 è passato in carico al Municipio. Gli spazi in questione, privi di barriere architettoniche e dunque facilmente accessibili, potranno accogliere il Centro unico di prenotazioni (Cup) e i servizi amministrativi, come la scelta e revoca del medico di base. Al polo diabetologico, oggi presente in via Cavour, potrebbero invece essere destinati alcuni locali di via Baracca, per i quali il Comune sta prendendo accordi con la curatela di Genia, ex azienda municipalizzata andata fallita. Si sono dunque avviate per tempo le procedure che, nelle intenzioni, consentiranno di mantenere sul territorio, seppur in spazi diversi da quelli di via Cavour, le attività sanitarie oggi presenti a San Giuliano. "È di primario interesse per la nostra amministrazione assicurare che i servizi dell’Asst possano continuare ad essere erogati sul territorio comunale e che siano facilmente raggiungibili dai cittadini - conferma il sindaco Marco Segala -. Nel frattempo si svolgeranno i lavori per la nuova Casa di Comunità presso il centro sanitario di via Cavour, che verrà completamente ristrutturato e dotato di sale accoglienti e confortevoli, dove ospitare gli ambulatori di medicina generale e specialistica. Sarà un fiore all’occhiello per la nostra città, grazie anche al contributo di Asst e Regione Lombardia". "Ugualmente importante - aggiunge il sindaco - è proseguire il dialogo con la Direzione Generale del’Asst per mantenere sul territorio, durante il cantiere, il maggior numero di servizi, al fine di minimizzare i disagi per i cittadini".