I sapori della Lunigiana sul Naviglio

Nuova gestione al ristorante del circolo dei Canottieri San Cristoforo, sul Naviglio Grande, affidata a Testami, un format che nasce dalla combinazione della cucina tradizionale della Lunigiana e dalla passione del ristoratore toscano Marco Vitolo, che ha voluto portare i sapori tradizionali della toscana nella metropoli milanese. La location gode di un ampio giardino esterno, dove in primavera ed estatei, è piacevole gustarsi un buon piatto accompagnato da un calice di vino. Ma il locale è sempre in festa, con musica dal vivo, compleanni, dj set e cabaret. Tutto ha avuto inizio come un progetto di street food ecosostenibile, con una CargoBike che porta i sapori della Lunigiana in giro per i borghi e anche per le vie di Milano. Dopo essersi trasferito nel piccolo comune di Fivizzano con la sua famiglia, Marco ha sviluppato un amore corrisposto per la cucina toscana. Così, Marco Vitolo ha deciso di portare lo street food fuori dalla Lunigiana creando Testami nel 2017. Dal borgo toscano di 7000 abitanti alla metropoli milanese. Ad oggi, TestaMi è presente ad eventi di ogni tipo: festival, catering, feste private o aziendali. Ma è facile trovare TestaMi anche in giro per Milano, per portare la cucina artigianale toscana in ogni angolo della città. Il pezzo forte della sede al Circolo dei Canottieri è una vera griglia per la produzione di Testaroli e Panigacci ma adatta anche per fantastiche Grigliate di Carne. Nel mese di giugno, approfittando - si spera - della bella stagione che prima o poi comincerà, sono in programma due gustosi appuntamenti teatrali in compagnnia di Davide Lorenzo Palla e della sua ormai storica Tournée da Bar, con cui da anni porta Shakespeare nei locali. L’8 giugno sarà la volta di Otello e il 22 giugno quella di Macbeth. Ci saranno anche diverse tapper del FringeMi Festival che porterà qui ben tre dei suoi spettacoli, "da Gaber a Gaber" con il bravissimo Enrico Ballardini (31 maggio), "Noia" di Labirinto Teatro (1 giugno) e "La Wanda Gastrica", una divertente serata di Stand Up comedy organizzata dall’Accademia del Comico (9 giugno). TestaMi - Alzaia Naviglio Grande 122 - info@testa-mi.it