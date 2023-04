"I residenti reclamano l’oasi verde" Ma il parco è chiuso al pubblico

di Alessandra Zanardi

"Quell’area verde interdetta al pubblico. A quando la riapertura?". Questo l’interrogativo posto da Giancarlo Broglia, ex consigliere comunale oggi candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2024 per la lista "Paullo Nuova". Sollevata anche attraverso un video diffuso sui social, la questione riguarda un parco di oltre 4mila metri quadrati ricompreso tra le vie Sciesa e Salvo D’Acquisto. Un ampio spicchio verde "che è stato chiuso e interdetto al pubblico per tutta la durata di un cantiere che ha portato alla costruzione di due palazzi - spiega Broglia -. Adesso i palazzi sono stati ultimati da tempo, gli appartamenti al loro interno sono abitati ma il parco ancora non risulta fruibile da parte dei cittadini". L’area verde, di proprietà pubblica, è stata riqualificata dall’operatore che ha realizzato l’intervento immobiliare.

Un tempo ospitava un campo da calcio; ora vi hanno trovato posto un camminamento, delle panchine, essenze, alberature e una fontana. "I residenti del quartiere s’interrogano su una possibile riapertura del sito, che ad oggi risulta transennato e inaccessibile - rimarca il candidato di Paullo Nuova -. La convenzione legata alla realizzazione dei palazzi ha ormai tre anni di vita, ma ancora non si sa quando quello spazio potrà essere restituito alla cittadinanza". Il tema, assicura l’aspirante sindaco, "sarà oggetto di studio da parte della nostra lista".

Non si fa attendere la replica del sindaco Federico Lorenzini, che annuncia: "Il parco verrà aperto a breve, non appena il manto erboso si sarà irrobustito. Nessuna negligenza, o incapacità, come forse qualcuno vorrebbe lasciare intendere. Doveroso ricordare che interventi come quello di via Sciesa consentono di restituire al paese dei beni pubblici, riqualificati e valorizzati, senza alcun aggravio economico per la collettività". Una volta messa a disposizione dei cittadini, l’area verde, che col restyling è stata migliorata nell’estetica e nella vivibilità, potrà diventare un punto di ritrovo per i residenti della zona. "Come per tutti i beni che appartengono al patrimonio pubblico - conclude il sindaco -, ci auguriamo un uso responsabile di quello spazio da parte di tutti coloro che decideranno di fruirne". Benché manchi ancora un anno alle amministrative, a Paullo c’è chi scalda i motori in vista della prossima tornata elettorale. Giancarlo Broglia ha ritenuto di annunciare con anticipo la sua candidatura "per dedicare del tempo all’ascolto dei cittadini".