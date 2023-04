I ragazzi progettano il futuro "L’ospedale abbandonato diventi un polo liceale"

di Roberta Rampini

Non un’azione di denuncia, ma piuttosto un focus sul futuro dell’ex ospedale Santa Corona di Garbagnate Milanese. Chiuso nel 2015, è diventato monumento del degrado e dell’incuria, con continui furti e atti di vandalismo. Protagonisti gli studenti delle classi 4A indirizzo architettura e 4C indirizzo figurativo e grafica del liceo artistico Lucio Fontana e dell’istituto Russell di Garbagnate e Arese. Sotto la guida dei docenti Ivano Ceriani, Davide Fuido e Gabriele Poli, in collaborazione con la Scuola di architettura del Politecnico di Milano, ieri e oggi gli studenti sono impegnati in un workshop didattico che ci concluderà con la produzione di cartoline e manifesti e una passeggiata culturale di "Comunic(A)zione per le vie del centro. Nell’anno in cui si festeggiano i 100 anni del Santa Corona (inaugurato il 10 dicembre 1923), nell’ambito delle attività in chiave Steam, i due licei hanno infatti avviato un progetto per il recupero e la valorizzazione dell’ex ospedale, da riconvertire in parte a polo liceale, e un’azione di arte pubblica per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela del bene.

"Il nostro è uno sguardo orientato allo studio del territorio delle Groane come ambiente culturale da salvaguardare e da valorizzare. Rientra in questa cornice di indagine lo studio dell’ex ospedale Santa Corona, ormai dismesso, ma sicuro patrimonio monumentale e testimonianza storica da tutelare. Attraverso foto, cartoline e manifesti che produrranno gli studenti su questo luogo abbandonato vogliamo sensibilizzare la comunità", dichiara Giuseppina Pelella, dirigente scolastica del liceo Russell e Fontana, che lo scorso anno aveva scritto una lettera proponendo di recuperare l’ala sinistra dell’ ex ospedale per adibirla a nuovo polo scolastico. Il complesso architettonico di 24mila metri quadrati, che sorge in un’area di 750mila metri quadrati all’interno della vasta pineta delle Groane, è di proprietà del Comune di Milano.

L’ex sanatorio, costruito nel periodo dal 1923 al 1930 in stile Liberty, è tutelato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici. In questi anni si è detto molto e non si è fatto nulla per la sua tutela. L’ultima notizia è del marzo 2022: l’avvio di un tavolo tecnico tra Comune di Garbagnate, Milano e Città metropolitana. Dopodiché il silenzio. Ora sono gli studenti con le loro idee a “spronare“ le istituzioni a dare un futuro all’ex ospedale.