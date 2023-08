I ragazzi di Retake Buccinasco: loro sporcano e noi ripuliamo

"Loro sporcano e noi ripuliamo". Il concetto è sempre questo, a ripetizione. Non c’è atto di vandalismo che scoraggi i ragazzi di Retake Buccinasco, l’associazione che fa bella la città in diversi modi. Il primo, è collaborare con l’Amministrazione e con gli artisti della street art per creare gallerie a cielo aperto di capolavori. Il principio è che un muro decorato è più difficile da imbrattare, scongiurando quindi vandalismi e portando bellezza alla città. Il secondo modo è ripulire dove gli altri sporcano. Panchine, spazi verdi, muri, cartelli stradali e lampioni: ci si prende cura di tutto. È proprio il concetto di cura che fa la differenza per il presidente dell’associazione Lorenzo Ciociola (nella foto): "Prendersi cura della propria città attraverso piccoli gesti che possono fare la differenza – racconta –. Se ognuno fa una parte, è più semplice contrastare i vandalismi e i fenomeni di inciviltà. Più una città è curata, con cittadini attivi, più sarà difficile per chi vuole rovinarla". Fondamentale, secondo Ciociola, il coinvolgimento dei bambini in questa enorme squadra di attivismo civico. Per questo tanti dei progetti dell’associazione sono in collaborazione con le scuole e con gli studenti. L’ultima grande opera, sostenuta dal Comune e realizzata dagli alunni degli istituti Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi, insieme ai writers dell’associazione We run the streets e Retake, è l’enorme campo di gioco in via Mascherpa, decorato con i simboli della pace e i colori di tutte le nazionalità che vivono a Buccinasco. "Abbiamo voluto far esprimere la creatività degli studenti insegnando il concetto di inclusione e di rispetto – conclude Ciociola –. Anche questo è seminare bellezza".

F.G.