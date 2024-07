I primi cittadini: "È allarme vandalismi"

Problemi simili legano due Comuni che hanno deciso, nelle recenti elezioni amministrative, di cambiare rotta, eleggendo sindaci due candidati che erano dalla parte dell’opposizione. I primi cittadini di Gaggiano e Cusago si sono trovati davanti al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia che ha voluto incontrare i neo eletti per raccogliere le criticità poste dai rappresentanti scelti dai cittadini. All’incontro in Prefettura erano presenti anche Enrico Baj (nella foto) e Gianmarco Reina, di Gaggiano e Cusago.

"A noi primi cittadini - racconta Baj - il prefetto ha assicurato la piena disponibilità a collaborare sottolineando l’importanza delle tematiche come sicurezza, legalità, immigrazione e attuazione degli interventi del Pnrr, attraverso una apposita cabina di coordinamento e monitoraggio. Durante la riunione è stata evidenziata l’importanza del ruolo del sindaco, incarico cruciale e determinante per il Paese. Il prefetto ha spiegato come sia prioritario il raccordo e la coesione tra gli enti locali e le altre componenti istituzionali".

Al momento di esporre le criticità territoriali, Baj ha evidenziato i problemi legati al carente trasporto pubblico locale, oltre al tema della microcriminalità e dei vandalismi. Sono recenti, a Gaggiano, gli episodi di inciviltà con le ripetute devastazioni dell’auditorium e l’abbattimento dell’autovelox.

Sicurezza e trasporti sono i temi esposti anche da Reina per Cusago: "Ho segnalato al prefetto delle criticità che affliggono il nostro territorio: la presenza continua di nomadi accampati, la carenza dei trasporti e la sicurezza, sottolineando gli ultimi episodi di furti di componenti dalle auto e il danneggiamento degli impianti di illuminazione cittadini. Il prefetto ha assicurato massima disponibilità".

Francesca Grillo