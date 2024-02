I nuovi loculi per il cimitero e il recupero di quelli danneggiati

Cimiteri cittadini interessati dai lavori, dopo le opere di riqualificazione straordinaria e di adeguamento alla normativa, che hanno avuto come oggetto i colombari e le altre parti comuni per un importo di oltre 650mila euro. Ora i focus sono due: la manutenzione straordinaria del verde, per un valore di circa 46mila euro, e la creazione di nuovi loculi al camposanto storico di via Piemonte e di via dei Crisantemi gli addetti sono stati impegnati nell’ultima fase del post nubifragio che a luglio aveva messo a dura prova le aree verdi delle strutture pubbliche: potature, contenimento e formazione di alberi arbusti e siepi, rimozione di ceppaie, riduzione di rampicanti ed eliminazione di piante infestanti, abbattimenti di poche piante ormai ammalorate. "l cimiteri sono luoghi di storia collettiva. È importante assicurare anche il decoro del patrimonio verde. Questi sono interventi necessari anche per garantire sicurezza ai visitatori oltre a preservare pavimentazioni e manufatti", ha commentato l’assessore ai Servizi cimiteriali e Lavori pubblici Francesco Scaffidi. Nei giorni scorsi è stato avviato anche il cantiere per la realizzazione del nuovo blocco di colombari nel cimitero in via dei Crisantemi. L’area adiacente all’attuale fabbricato adibito ad ossari era stata infatti già individuata dal piano cimiteriale come zona per un ulteriore ampliamento. Qui ora sarà costruito un nuovo blocco di loculi, con la creazione di 72 nuovi manufatti, suddivisi in moduli, con un investimento di 230mila euro. "Un intervento che si è reso necessario per dare una risposta alla necessità di mettere a disposizione della cittadinanza nuove strutture per i loro cari".

La.La.