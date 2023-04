I numeri di Area B

"Sono assolutamente certo che dal punto di vista ambientale Area B è partita bene e difendo assolutamente il lavoro che è stato fatto". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando le polemiche emerse nei giorni scorsi dopo che il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, ha riferito un aumento medio di 50mila ingressi giornalieri in Area B a marzo rispetto a febbraio. "Quello che so – ha proseguito il primo cittadino in risposta alle domande dei cronisti a margine della presentazione di Pianocity – è che le auto che entrano in Area B sono meno di 400mila al giorno. Altra domanda che pongo: e se non avessimo fatto Area B? Sarebbe anche peggio".