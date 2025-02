I guai di piazza Buonarroti: "Furti e atti vandalici intorno al monumento"

Milano, 7 febbraio 2025 – Un’enorme statua si erge al centro della rotonda: raffigura Giuseppe Verdi, musicista e attivista politico morto a Milano nel 1901. La scultura fu inaugurata nel 1913, nel centenario della nascita del compositore, proprio di fronte alla Casa di riposo per musicisti da lui fondata. Si trova in piazza Buonarroti, in una delle aree più eleganti della città, tra corso Vercelli e l’ex quartiere di Fiera Milano, ormai assorbito da CityLife: dalla piazza si possono scorgere le celebri Tre torri.

"Questa è una zona signorile e ben abitata - racconta Michela Marchi, che vive a pochi metri da qui - Ma negli ultimi anni è diventata più sporca, trafficata e meno sicura". Una percezione condivisa da altri residenti: "Prima non c’era tutto questo vandalismo - osserva Cristina Gariboldi - Hanno buttato giù un cartellone che raccontava di Verdi e c’è chi bivacca sulle panchine e lascia rifiuti e avanzi di cibo. E lo scorso anno due ragazzi hanno rapinato mio figlio, minacciandolo con un coltello. I residenti sono persone tranquille, ma la piazza si anima di gente che non è del quartiere".