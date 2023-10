I genitori escono a Cesano Boscone: i bambini si divertono con laboratori e eventi

Laboratori pensati sia per i bambini da 0 a 6 anni che per i genitori, incontri tematici ed eventi aperti: sono i servizi sperimentali per la prima infanzia che l’amministrazione ha attivato da ottobre a maggio, con un investimento di oltre 31mila euro per il nido “La coccinella” di via Garibaldi. In più, verranno organizzate aperture serali del nido per i bambini dai 2 ai 6 anni: “Stasera esco anch’io” è l’iniziativa che consente ai genitori qualche ora di svago e una serata da soli, mentre i bambini seguiranno un gioco-laboratorio proprio sulle uscite serali, allestendo spazi apposta per ricreare l’atmosfera. "Con questo progetto 0-6 – spiega l’assessora al Welfare Mara Rubichi – abbiamo voluto differenziare e rendere più flessibile l’offerta dei servizi all’infanzia. Nell’arco di dieci mesi, verranno organizzati 42 incontri all’asilo La coccinella e altrettanti al Montessori – prosegue l’assessora – ampliando le occasioni di crescita, condivisione e ricreazione per le famiglie con bambini in età prescolare". I servizi sperimentali sono stati progettati con la cooperativa sociale Equa, che dal 2022 gestisce in concessione il servizio di asilo nido comunale insieme alla cooperativa sociale Orsa.

La proposta è ricca: c’è il corso di massaggio infantile (per bambini da 0 a 12 mesi), il laboratorio esperienziale sonoro (da 0 a 6 anni), legato all’ascolto di musiche selezionate per sollecitare movimenti liberi e spontanei; le uscite outdoor (da 8 mesi a 6 anni), che offrono ai bimbi una diversa esperienza sensoriale e una maggiore libertà nella natura, e agli appuntamenti con l’arteterapia (da 8 mesi a 6 anni), che propone attività come pittura, disegno, collage, manipolazione di creta e alltri materiali. Previsti anche incontri con la nutrizionista e sostegno con esperti di psicopedagogia per i genitori. Francesca Grillo