I dati registrati dai droni. Amianto sul 7% dei tetti. Largo ai pannelli solari

Droni e foto aeree per individuare la presenza di amianto sui tetti degli edifici di San Donato. Ora il Comune ha ufficializzato i risultati della mappatura, eseguita nei mesi scorsi con l’ausilio della tecnologia. Su un totale di 1.805 immobili presenti in città, la sostanza potenzialmente pericolosa, fuorilegge dal 1992, è stata segnalata nel 7% dei casi, ossia su 128 edifici, per una superficie complessiva di 46.700 metri quadrati. Raffrontata coi dati di oltre 200 Comuni che hanno effettuato analoghe verifiche, la quantità registrata a San Donato risulta ben al di sotto della media. In particolare, nella città dell’Eni i metri quadri per abitante sono pari a 1,45, a fronte di una media dieci volte più alta (pari a 15 metri quadrati). Sotto la media anche il dato rapportato alla superficie del territorio comunale: quello sandonatese si ferma a 3.626 metri quadrati al chilometro, contro una media di 5.500 metri quadrati per chilometro. La rilevazione e le cifre raccolte rappresentano uno strumento che ora il Comune utilizzerà per supportare i cittadini negli interventi di eliminazione e risanamento, previsti peraltro dalle normative in materia.

Erano il 2 e 3 agosto scorsi quando, in accordo con Enac e prefettura di Milano, due droni della AeroDron, azienda specializzata in mappature territoriali aeronautiche, si sono alzati in volo nei cieli di San Donato non solo per censire la presenza di amianto – e individuare così le zone da sottoporre a bonifica –, ma anche per eseguire una disamina del potenziale solare, ossia delle aree che si prestano al posizionamento dI impianti fotovoltaici. Nel caso del potenziale solare, è risultato che le coperture degli edifici sandonatesi sarebbero in grado di captare, in termini energetici, poco meno di un milione di megawattora. A fronte di questo potenziale, sinora a San Donato gli impianti fotovoltaici esistenti sono solo 116, con una capacità di produrre energia elettrica pari a 3.579,9 megawattora. Alessandra Zanardi