I cuori di Greg fanno rinascere il murale “offeso” dai vandali

I suoi cuori col ricciolo sono famosi ovunque. Le sue opere, coloratissime, abbelliscono vari reparti ospedalieri, dalla Mangiagalli alla De Marchi alla Melloni. Nel 2005, a Gerusalemme, ha dipinto una colomba sul muro che divide la Palestina da Israele. Nel 2014 ha realizzato "il cuore più grande del mondo", un collage di duemila cuori disegnati da bambini di ogni nazionalità, in collaborazione con l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo. Nel 2019 ha composto un mosaico con cocci di piatti e bicchieri, vicino al Ponte Morandi, come simbolo di rinascita della città di Genova. Gregorio Mancino, in arte Greg, 60 anni compiuti ieri, artista di origine comasca trapiantato a Milano con casa-laboratorio sui Navigli, ha coniugato l’arte alla solidarietà. Ideatore della pittura in movimento ("dipingo anche sui pattini, oppure in bicicletta"), domani e domenica sarà a Segrate per fare da direttore artistico a un’iniziativa che, col contributo dei Ragazzi di Robin e di tutti gli interessati, trasformerà un lungo muro alla periferia della città in un susseguirsi di coloratissimi cuori. "L’obiettivo è arrivare a disegnarne 3mila", annuncia l’artista. L’appuntamento in via Cassanese 100 è dalle 10 alle 17.

Col murale partecipato verranno definitivamente coperte le scritte ingiuriose che lo scorso novembre sono state lasciate, su quello stesso muro, da ignoti. Insulti, svastiche e disegni volgari indirizzati ai Ragazzi di Robin, associazione che coinvolge i disabili nello svolgimento di attività utili alla comunità, come piantumazioni, pulizia dei parchi, sgombero dei tavoli durante le feste rionali. "Un gesto deplorevole – osserva Greg -, ma l’importante è la risposta che si dà a simili episodi. Perciò si è pensato ad un evento corale, dove chiunque potrà partecipare. L’arte ha un grande valore inclusivo. Se il muro dovesse essere deturpato di nuovo? Lo puliremo e abbelliremo ancora. E poi ancora". Alessandra Zanardi