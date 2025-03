I Comuni delle aree interne e il patrimonio culturale a rischio

Colombo Clerici*

Non solo città d’arte. Secondo un report dell’Istituto Nazionale di Statistica, infatti, delle 4.416 strutture aperte al pubblico, tra musei, gallerie, aree archeologiche e monumenti pubblici e privati, 1.740 sono localizzate nei Comuni delle Aree Interne. I Comuni delle Aree con almeno un museo, un monumento o un sito archeologico sono 1.110, pari al 29% dei Comuni appartenenti a questo insieme e al 14% del totale dei Comuni italiani. La maggioranza di questi centri ha una popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Sono soprattutto musei etno-antropologici (19,2%), archeologici (17,6%), di scienze naturali o tecnologiche (17,0%) e musei tematici (14,9%). Tra i complessi monumentali, prevalgono castelli e costruzioni fortificate (35,7%), e chiese ed altri edifici religiosi (33,2%). Il personale impiegato è quasi 12mila unità, mediamente circa 7 addetti per ogni struttura, composto in gran parte da risorse interne e volontari (75%) e ditte esterne, consulenti e professionisti. Ben 13,8 milioni di persone, il 12,8% del totale dei visitatori dell’intero patrimonio culturale italiano, si è recato in questi siti, quasi 4,3 milioni gli stranieri. Poco meno della metà dei luoghi si caratterizza per un’ampia varietà di attività offerte al pubblico: laboratori, percorsi tematici per bambini, convegni ed esposizioni temporanee. Le fonti di finanziamento sono diverse: il 47,4% beneficia di contributi e finanziamenti pubblici, il 37% si avvale dei proventi generati dai servizi aggiuntivi, il 22% trae sostegno da sponsorizzazioni e donazioni private. Ma le Aree Interne sono economicamente e socialmente fragili come denuncia il fenomeno di spopolamento e invecchiamento della popolazione. Dal 2014 al 2024, infatti, i residenti sono diminuiti del 5%. Si mette così a rischio la sopravvivenza stessa dell’immenso patrimonio culturale che esse conservano.

*Presidente Assoedilizia