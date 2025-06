I cinque referendum. Affluenza al 27% per la cittadinanza

Se il quorum del 50% per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza è stato superato lo si saprà solo oggi, dopo le 15. A livello nazionale e cittadino. Nel primo giorno di seggi aperti, intanto, i milanesi che si sono recati alle urne entro le 23 sono stati il 27,7% (appena 100 le sezioni presenti alla mezzanotte), la percentuale del quesito numero uno sul lavoro, mentre per quello sulla cittadinanza ha raggiunto il 28,97% (appena 200 le sezioni che avevano fornito i numeri), dati più alti della media nazionale (22,26%).

Come anticipato all’inizio, si può votare anche oggi dalle 7 alle 15. I numeri della macchina elettorale in città? Chiamati complessivamente alle urne 1.044.439 milanesi (546.192 femmine e 498.247 maschi). I neodiciottenni che possono votare per la prima volta sono 11.365 (5.578 femmine e 5.787 maschi). Le sezioni elettorali sono 1.260 (1.249 ordinarie e 11 costituite per il voto dei fuorisede) in 162 edifici scolastici.