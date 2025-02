I cattolicesimo nella sanità. Sfide e risorse

Razzante*

La luce della fede può illuminare le professioni sanitarie e orientarle in maniera più risoluta verso la cura della persona. L’ispirazione cattolica può diventare una risorsa preziosa per realizzare la confluenza tra il trattamento terapeutico e gli aspetti etici e spirituali della tutela della salute. Con questo spirito è nata l’Associazione fisioterapisti cattolici (Afc), che ha eletto Presidente Angelo Mazzali, Presidente dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese. L’assemblea costituente ha eletto anche il consiglio direttivo e tutti gli organi associativi necessari al funzionamento dell’associazione. Tra le finalità dell’associazione quella di affrontare in maniera concreta questioni come il ruolo della fisioterapia nel fine vita, nella gestione del dolore, nella contenzione e nelle implicazioni etiche legate alle nuove prospettive della medicina di genere. La fisioterapia tra le professioni sanitarie sarà una delle più impattate a livello sociale con oltre la metà della popolazione che esprime un bisogno riabilitativo; allo stesso tempo si sta verificando un aumento delle disuguaglianze negli accessi alle cure e la nascita di nuove difficoltà e bisogni. "Come professionisti -ha chiarito il Presidente Angelo Mazzali- riteniamo fondamentale considerare l’aspetto spirituale di ciascun individuo, poiché il nostro lavoro, che tocca da vicino la dimensione fisica e psicologica delle persone, non può prescindere dalla considerazione della loro totalità, che include anche la dimensione spirituale. La nostra associazione si propone quindi come un luogo di dialogo e crescita, per sviluppare un approccio cattolico alla fisioterapia che possa rispondere alle sfide etiche e professionali di oggi".

Docente

di Diritto dell’informazione

all’Università Cattolica

di Milano