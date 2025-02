I blackout e la protesta:: "M’illumino di meno, sì ma non per nostra scelta"

Esasperato dai continui blackout ma non rassegnato, un gruppo di cittadini di Pregnana Milanese ha organizzato un presidio di protesta durante la serata dal titolo “Mì illumino di meno“ dedicata alla sostenibilità e alla mobilità elettrica. Il problema è noto da tempo, ma nonostante le proteste di cittadini e amministratori locali non è cambiato nulla. E così l’altra sera i cittadini si sono presentati all’iniziativa con cartelloni di protesta contro Duereti, gestore della rete. "Si parla di risparmio energetico mentre il paese continua a piombare nel buio, le interruzioni elettriche continuano lasciando in difficoltà famiglie, negozianti e lavoratori", hanno spiegato i manifestanti. Non ha sortito alcun effetto la petizione promossa qualche settimana fa per denunciare i continui blackout, che danneggiano residenti e commercianti, e chiedere al Comune di farsi portavoce del problema nei confronti del gestore dell’infrastruttura elettrica.

I blackout continuano, solo pochi giorni fa, un’interruzione di tre ore nel tardo pomeriggio ha bloccato riscaldamenti, attività lavorative e commerciali. "Ogni momento è buono per rimanere senza luce per ore. Non possiamo lavorare, non possiamo scaldare le nostre case. Siamo stufi di questa situazione surreale e grottesca, increduli che non possano essere effettuati interventi risolutivi", spiega un cittadino. Il sindaco di Pregnana, Angelo Bosani, mercoledì sui social ha denunciato quello che è successo. "Oggi pomeriggio un terzo del Comune di Pregnana è rimasto senza elettricità per oltre un’ora a causa di un guasto alla rete che ha interessato sei cabine di distribuzione in un’area che non riguarda solo il Comune di Pregnana – si legge nel post –. Visto il protrarsi di una situazione che sta diventando insostenibile, risentirò il responsabile di zona di Duereti. In assenza d’interventi risolutivi, non escludo azioni formali per segnalare alle autorità il ripetersi dell’interruzione di pubblico servizio".

Roberta Rampini