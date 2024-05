I 5 candidati a confronto questa sera nell’incontro promosso da Confcommercio

Stasera i cinque candidati sindaci di Novate in un confronto pubblico. Organizzato da Confcommercio Bollate, l’appuntamento è alle 21 nel teatro cinema Nuovo in via Cascina del Sole. Sul palco i candidati al ruolo di sindaco per le votazioni amministrative dell’8 e 9 giugno, Daniela Maldini attuale sindaca novatese del Pd, Barbara Sordini candidata per il M5s, Gianmaria Palladino candidato per Fratelli d’Italia, Giacomo Campagna candidato per Italia viva e Stefano Figus candidato di Sinistra per Novate. La serata è aperta al pubblico ed è l’occasione per i cittadini di conoscere i candidati sindaco novatesi e i loro programmi elettorali, le loro idee e progetti per il futuro di Novate.