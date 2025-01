Milano - Un 42enne pregiudicato e irregolare è stato arrestato nel Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per spaccio.

L'uomo, un marocchino, era stato trovato svenuto a terra e ricoverato per sospetta epilessia. Una volta al Pronto soccorso ha dato in escandescenze al momento di essere visitato: non voleva si scoprissero i 42 grammi di hashish e gli 800 euro che aveva nascosto in una taschina cucita ad arte nelle mutande.