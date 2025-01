Preso il nonno spacciatore di Baggio: in manette anziano di 78 anni

Milano, 12 gennaio 2024 - Spacciatore di cocaina a 78 anni. L’anziano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio. I poliziotti hanno notato l’uomo a bordo della sua auto in via Romero angolo via Cusago , che consegnava a un cliente un involucro in cambio di denaro per poi allontanarsi.

Il 78enne si è diretto verso la sua abitazione in via Nikolajevka e dopo aver parcheggiato è entrato nel suo box auto uscendone pochi minuti dopo. Fermato dagli agenti aveva tre dosi di cocaina e 385 euro nascosti scarpe. Nella sua abitazione, grazie anche all’unità cinofila della Polizia Locale di Milano, sono stati sequestrati circa 90 involucri di cocaina per un peso complessivo di 191 grammi e due bilancini di precisione.

La droga e il denaro sequestrati dalla Polizia

Una seconda operazione antidroga è stata compiuta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova. I poliziotti , hanno individuato un appartamento in via Agostino De Pretis dove un 32enne nascondeva e spacciava droga. Gli agenti hanno notato entrare nell’abitazione due uomini, per poi vedere uscire qualche minuto dopo solo uno dei due: bloccato è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina, un involucro di hashish e un bilancino di precisione. Il 32enne era in casa e qui sono stati trovati 104 grammi di ketamina, 19,5 grammi di cocaina, due involucri contenenti “coca rosa” per un peso di circa 2 grammi, un involucro di hashish e 900 euro in contanti.