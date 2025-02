Hashish e coltelli al bar. Locale chiuso per 15 giorni

Su disposizione del questore di Milano Bruno Megale, è stata notificata la sospensione della licenza, per 15 giorni, al titolare di un locale di Cinisello Balsamo, il bar "Derby" di viale Molise, dove alcuni avventori, in più di un’occasione, sono stati trovati in possesso di stupefacenti e armi da taglio. In particolare, lo scorso agosto, in seguito a numerose segnalazioni relative a giovani che bivaccano nei pressi del bar, gli agenti del commissariato di Cinisello hanno effettuato un controllo e bloccato un cliente che aveva tentato di disfarsi di una dose di hashish e ne aveva occultate altre tre all’interno del locale. Non solo. In seguito alla perquisizione personale, lo stesso cliente era stato trovato in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote e di un cutter con lama sporca di residui di sostanza stupefacente. Alcuni mesi dopo, a novembre, gli agenti hanno controllato ulteriori avventori dell’esercizio: diversi di loro avevano precedenti penali, uno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri sporca di droga e una dose di hashish. Da qui la decisione d’imporre un temporaneo stop all’esercizio. Che era già stato destinatario di due decreti di sospensione della licenza durante le gestioni precedenti, per le stesse problematiche. Oltre che al locale di Cinisello, la questura ha imposto 15 giorni di chiusura al bar "Amico" di via Ricciarelli, a Milano. Il locale è risultato frequentato da persone con precedenti di polizia. A.Z.