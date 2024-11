Guerriglia al Corvetto, dopo la violenza divampano le polemiche: “Questa è l’integrazione della sinistra”

Milano - Seconda notte di guerriglia al Corvetto, il quartiere caldo di Milano che in questi giorni ribolle dopo la morte di Ramy Elgaml, 19enne egiziano deceduto in via Ripamonti dopo una lunga fuga in scooter, inseguito dai carabinieri.

Guerriglia urbana

Ramy era un ragazzo del Corvetto, esattamente come quelli che stanno protestando in questi giorni proprio in seguito alla sua morte, amici e conoscenti e non solo. Una protesta che è presto degenerata in atti di guerriglia urbana, perché in molti pensano che la morte di Ramy sia da imputare ai carabinieri. O in ogni caso, così vogliono pensare.

Il filobus dato alle fiamme nella seconda notte di scontri al Corvetto

Investiti dal suv

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, l’investimento di quattro ragazzini da parte di un suv ancora in via Ripamonti, dove i giovani del Corvetto si erano riversati per un corteo sul luogo in cui è morto il loro amico. Conducente e passeggero del suv sono stati bloccati, fatti scendere dall'auto e selvaggiamente picchiati da alcuni ragazzi vestiti di nero e incappucciati.

Violenza e polemiche

E ieri notte ancora disordini al Corvetto, uno dei quartieri più difficili e multietnici della città, quartiere dove la tensione è ora alle stelle. E insieme alla violenza, divampa anche al polemica.

Guerriglia urbana al Corvetto

La Lega: integrazione inesistente

"Roghi, autobus distrutti, lanci di bottiglie e petardi alla Polizia, devastazioni: lo scenario delle ultime due notti al Corvetto rilancia un'emergenza molto simile a quanto accaduto in Francia in questi anni. Immigrati e giovani di seconda generazione che, con arroganza, pensano che il territorio sia loro e che vedono nelle divise il nemico”, attaccano Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano e Davide Ferrari Bardile, consigliere leghista del municipio 4. “La sinistra a Milano per anni si è vantata di un inesistente modello di integrazione. Questi sono i risultati: periferie in fiamme, ghetti invivibili, delinquenza straniera alle stelle, Milano capitale dei reati”, chiosa Sardone.

FdI: situazione intollerabile

Duro anche Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale della Lombardia: “Quanto sta succedendo nelle ultime 48 ore al Corvetto, ossia le ripetute violenze, i vandalismi, gli incendi, ma soprattutto gli assalti agli agenti di Polizia e delle forze dell'ordine, non è tollerabile. E si tratta, purtroppo, di un copione tristemente già visto a Milano, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo preoccupante il senso di insicurezza tra i suoi cittadini. Furti, aggressioni, spaccio e degrado sono fenomeni ormai quotidiani che colpiscono indistintamente tutti i quartieri, dai più periferici al cuore del centro cittadino. Corresponsabile di questa situazione è l’amministrazione guidata da Sala, che ha sempre sminuito il problema dell’insicurezza e criminalità in città.Il silenzio di sindaco e sinistra su quanto accaduto è assordante".