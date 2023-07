Guerra alle discariche a Zibido San Giacomo: scoperti 22 incivili

Guerra a chi crea discariche abusive e usa i cestini pubblici per smaltire immondizia domestica. Dall’inizio dell’anno il Comune di Zibido San Giacomo, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, ha rilevato diverse infrazioni relative allo scorretto smaltimento dei rifiuti domestici da parte di persone che hanno utilizzato i cestini da strada e altri luoghi impropri per lasciare i propri sacchetti della spazzatura. La polizia locale ha utilizzato le foto trappole per individuare i responsabili ed è così riuscita a risalire all’identità di almeno 22 trasgressori. Inoltre ha effettuato pattugliamenti e appostamenti con il preciso intento di punire i responsabili, totalmente incuranti dei conseguenti problemi igienici e di degrado pubblico. Zibido è stato uno dei primi Comuni a adottare il sistema della tariffa puntuale grazie alla quale è migliorata la raccolta dei rifiuti indifferenziati, passata dal 67,15% del 2021 al 76,04% del 2022. Questa innovazione ha modificato le abitudini dei cittadini, a cui è stato consegnato un bidone per ciascun nucleo familiare con microchip per conteggiare il numero di raccolte effettive dell’indifferenziato, permettendo così di premiare gli abitanti più attenti alla raccolta differenziata dei rifiuti. Questi risultati hanno consentito a Zibido San Giacomo di essere riconosciuto come il Comune più virtuoso tra quelli serviti da Sasom.

Massimiliano Saggese