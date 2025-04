Guasto al depuratore e morìa di pesci. Rimosse le carcasse

Moria di pesci nel cavo Borromeo per guasto al depuratore di Assago. Si è conclusa l’altra mattina la rimozione delle carcasse di pesci rinvenute nel tratto del cavo Borromeo a sud di Assago. La moria, risalente a qualche giorno prima, ha interessato un lungo tratto del corso d’acqua che parte da Assago, attraversa Rozzano e Basiglio, fino a giungere a Lacchiarella. In questo tratto sono state recuperate centinaia di carcasse di pesci, morti a causa di un guasto al depuratore di Assago, segnalato da alcuni cittadini. Per contenere l’inquinamento e rimuovere le carcasse sono intervenute le Sentinelle del Parco agricolo Sud Milano, che hanno allertato gli enti competenti. Si tratta solo dell’ennesimo episodio di moria di pesci nell’area sud di Milano. Mas.Sag.